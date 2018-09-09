ملياردير إماراتي يدعو لرفع الحظر عن مكالمات "واتساب" في بلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حثّ خلف الحبتور، أحد أبرز رجال الأعمال في الإمارات، شركتي الاتصالات في بلاده على إنهاء الحظر المفروض على الاتصالات المجانية التي تتم عبر تطبيق "واتساب."

وقال المليلردير الإماراتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إن هذا الموضوع يشغل بال الكثير من الأشخاص، حيث أن هذا النوع من المكالمات متاح في أغلب دول العالم.

وأضاف الحبتور في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن احتكار شركتي "اتصالات" و "دو" لهذه المكالمات أمر لا يجوز، مضيفاً أنه لا يجب أن تتقدم البلاد في أمر ما وتتأخر في آخر، على حد تعبيره.

يذكر أن مستخدمي واتساب في الامارات تفاجأوا في يونيو / حزيران 2017 بتفعيل خدمة المكالمات الهاتفية عبر التطبيق لفترة قصيرة، لتعلن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بعد ذلك، أنه لا يوجد تغيير في السياسة المتبعة بشأن الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت VoIP.