"كريم" تنافس تطبيقات النقل الذكية في السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- - أعلنت شركة "كريم" لتطبيقات النقل الذكية، بالشرق الأوسط، الأحد، بدء تقديم خدماتها في السودان، وفقا لبيان من الشركة على موقعها الإلكتروني.

وبحسب البيان، فإن خدمات "كريم" ستكون متاحة في العاصمة، الخرطوم، التي تضم أم درمان وشمال الخرطوم، مضيفة أنها وظفت 10 سودانيين، وضمت 2000 سائقي للتطبيق لبدء أنشطتها.

وتتوقع الشركة، أن يرتفع عدد موظفيها في السودان، إلى 30 موظفا، وأن تعمل فى مدينة أخرى على الأقل قبل نهاية عام 2018.

وتستهدف الشركة استغلال الكثافة السكانية بالخرطوم، التي تضم نحو 6.5 مليون نسمة، لتصبح أكبر أسواقها من حيث عدد الرحلات بسبب عدد السكان والطلب على خدمات النقل.

وستتنافس "كريم" مع عدد من التطبيقات الذكية لطلب سيارات الأجرة المحلية، مثل "ترحال". و"مشواري".

وأعلنت النقابة العامة لعمال النقل والطيران، نهاية أغسطس/آب الماضي، عن اتجاه الهيئات النقابية والفرعية للمواصلات بولاية الخرطوم، إلغاء تطبيقات ترحال والأنظمة الشبيهة، لعمل هذه التطبيقات دون أية التزام من جانبها تجاه الدولة، ومنافستها للمركبات الصغيرة.

تقدم "كريم" خدماتها في نحو 100 مدينة، في 14 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها مصر، والمغرب، والإمارات، والسعودية، وتوفر ما بين 60 ألف إلى 70 ألف فرصة عمل شهريا، فيما تستهدف توفير مليون وظيفة في المنطقة بنهاية العام الجاري.