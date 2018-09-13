دخلها أيام صدام.. "المركزي" العراقي خارج قائمة العقوبات الأوروبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن خروجه من قائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليه منذ عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال بيان على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي، إن الاتحاد الأوروبي أعلن رسمياً عن خروج البنك المركزي العراقي من قائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوربي على عدد من المؤسسات العراقية ومنها البنك المركزي.

وأضاف البيان، أن الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي نشرت قرارا، يؤكد إلغاء العقوبات المفروضة على هذا البنك المركزي العراقي في عهد نظام صدام حسين.

ونصت العقوبات الأوروبية على حظر التعامل مع مجموعة من المؤسسات المالية وغير المالية العراقية ومنها البنك المركزي العراقي.

وأشار البيان إلى أن قرار رفع العقوبات، يأتي في ظل ما حققه البنك المركزي العراقي من تقدم كبير في تحسين ادائه وتطبيق الانظمة والمعايير الدولية في هذا المجال.

وأوضح البنك المركزي العراقي، أنه بموجب التعديلات الأوروبية الأخيرة سيسمح للمؤسسات المصرفية المالية العالمية، أن تتعامل وفق التعليمات الجديدة كونه أصبح من المؤسسات المالية الموثوقة التعامل لدى المؤسسات الدولية الاوربية.