خبيران لـCNN: قطاع السياحة المصري بحاجة لدعم حكومي ورقابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال تقرير أعدته شركة جونز لانج لاسال للاستشارات، إن قطاع السياحة المصري حقق إيرادات بلغت 4.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018، وهي زيادة كبيرة جداً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت الشركة، في تقريرها الذي حصلت CNN العربية على نسخة منه، أن يستمر هذا المنحنى التصاعدي على المدى الطويل، في ظل ارتفاع معدلات الإشغال اليومية عن المعدلات التي سُجلت في العام الماضي.

وتباينت أراء خبيران تحدثا لـCNN، الأربعاء، عن قطاع السياحة المصري خلال الفترة الحالية، حيث يؤكد أحدهما أن القطاع "دخل بالفعل مرحلة الانتعاش"، بينما يرى الآخر أن "مظاهر الانتعاش لم تظهر حتى الآن على السياحة المصرية"، إلا أنهما اتفقا على "ضرورة تحرك الحكومة لدعم القطاع، وتنفيذ عدد من الإصلاحات، وفرض رقابة صارمة".

وبحسب "جونز لانج لاسال"، ينعكس الطلب القوي في هذا القطاع في زيادة معدلات الإشغال، والتي بلغت 70.1% مقارنة بنسبة 63.9% في الفترة نفسها من العام الماضي،

وتتوقع "أكسفورد إيكونوميكس"، أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر بنحو 5.3% في السنة المالية 2017/2018، مقارنة بنسبة 4.2% التي سجلها العام الماضي.

وتنتسب هذه الزيادة في معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى زيادة معدلات الاستثمار والإصلاح الاقتصادي وانتعاش قطاع السياحة.

وفي تعليقه على التقرير، قال أيمن سامي، مدير مكتب جونز لانج لاسال في مصر، إنه "لا تزال السياحة ركيزةً من ركائز الاقتصاد المصري وواحدة من القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية، حيث تعتبر واحدة من المصادر القيمة لتدفق العملة الأجنبية في ضوء انخفاض قيمة الجنيه المصري وما تعرض له من ضغط في الآونة الأخيرة".

وأضاف سامي: "لقد استثمرت الحكومة الكثير من الموارد في سبيل تنويع العروض السياحية في البلاد والتشجيع عليها، وهو ما كان دافعاً لانتعاش قطاع الضيافة هذا العام".

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق، إلهامي الزيات، إن "القطاع السياحي يشهد بالفعل انتعاشة، متوقعًا استمرارها خلال الفترة المقبلة".

وأوضح الزيات قائلًا: "استمرار انتعاشة السوق تتطلب بذل المزيد من الجهود التسويقية في جميع الدول، خاصة تلك التي تهتم بالسياحة الثقافية فى مصر مثل كندا والولايات المتحدة وبعض الدول في أمريكا اللاتينية".

وأشار الزيات إلى "ارتفاع معدلات إنفاق وافدي السياحة الثقافية بشكل كبير عن نظيراتها من الأنشطة السياحية الأخرى، خلال نفس الفترة الزمنية المنقضاة في مصر".

وتوقع وصول عدد السائحين الزائرين لمصر إلى 16.9 مليون سائح بإجمالي واردات متوقعة 10 مليارات دولار، في عام 2020، "حال تنفيذ العديد من الإصلاحات المؤسسية في القطاع"، حسب تعبيره.

وتابع: "الأرقام سالفة الذكر توقعات مبنية على دراسات من واقع القطاع، في حال تم تنفيذ عدد من الإصلاحات وفرض الرقابة الصارمة لضمان تقديم أفضل خدمة للسائح، والعمل على رفع عدد النجوم الفندقية، والاهتمام بقدرات الموارد البشرية".

لكن نائب رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء السياحية، عبد الرحمن أنور، قال في حديث لـCNN بالعربية: "إنه لا توجد انتعاشة سياحية في مصر".

وأضاف أن معدلات الإشغال انخفضت من 85% إلى 25% بشكل عام في جميع فنادق جنوب سيناء بعد انتهاء فصل الصيف.

وطالب الحكومة المصرية خاصة وزارتي الخارجية والسياحة بمخاطبة جميع الدول بنفس اللغة لتحسين الصورة الذهنية عن مصر، ورفعها من "Red line" من بعض الدول مثل إنجلترا وروسيا.

كما طالب وزارات الآثار والثقافة والتعليم بتكثيف الفعاليات والأنشطة المختلفة لجذب العديد من السائحين من مختلف الجنسيات، لزيادة معدلات الإشغال ما يساهم بحدوث انتعاشة بالسوق.