دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة"، وفقا لما جاء على حسابه بموقع "تويتر"، الخميس.

ويرى قرقاش أن "الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة"، مضيفا: "كما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد، فإن تداعيات الإستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

واختتم قرقاش تغريدته على موقع "تويتر"، بقوله: "يبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها".

وقبل 5 أيام، كتب قرقاش، في حسابه على موقع "تويتر"، أن "تحريض الإعلام القطري ضد السعودية وقيادتها على خلفية تصريحات الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب يؤكد أن غياب الحكمة وتحكّم الأجنبي يمثل الضرر الأكبر على مصلحة قطر"، مضيفا أنه "بالمقابل جمع الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) بين أولوية السيادة وأهمية الحكمة في ردّه، شتاّن بين من يعمل للوطن ومن يعمل ضده"، في معرض تصريحات ولي العهد السعودي لوكالة "بلومبرج"، التي نشرتها الجمعة الماضي.