تركيا تطرح سندات بملياري دولار.. والأمريكان أكبر المشترين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة التركية، الأربعاء، أنها أصدرت سندات دولارية، قيمتها الإجمالية ملياري دولار، لأجل 5 سنوات بمعدل عائد استثماري 7.5%.

وكشفت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن 60% من مشتري هذا الإصدار جاءوا من الولايات المتحدة، بينما بلغت نسبة مشاركة مستثمرين من انجلترا 23%، و11% من جنسيات أوروبية مختلفة، وساهم الأتراك بحصة 5%.

وبحسب الوزارة، وصلت المبالغ التي جمعتها تركيا من أسواق المال الدولية هذا العام إلى 6 مليارات دولار.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن أكثر 250 مستثمر من مختلف أنحاء العالم شاركوا في هذا الإصدار.

ويأتي طرح هذه السندات لأجل 5 سنوات في إطار برنامج تمويلي وفي ظل عقبات اقتصادية تواجهها تركيا، ارتفعت بسببها معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في 15 عاما عند 24.5% في سبتمبر/أيلول على أساس سنوي.

وفي وقت سابق، رفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة إلى 24%، على غير رغبة الرئيس التركي أردوغان.

وقال برات آلبيراق، وزير الخزانة التركي وصهر أردوغان، إنه ينوي القيام ببرنامج اقتصادي جديد لتحفيز النمو يقوم على 3 محاور رئيسية، هي التوازن، والانضباط، التغيير.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم الأربعاء، أنه يتوقع قرار قريبا بشأن عقوبات بلاده المفروضه على تركيا، خاصة وأن بعضها كان يتعلق بالقس الأمريكي الذي أفرجت تركيا عنه قبل 5 أيام.