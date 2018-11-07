البابطين تتحدث عن "تحديات" تواجهها المرأة السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- قالت أفنان البابطين مديرة إدارة الريادة النسائية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، إن المرأة السعودية تمتلك 12% من عدد المشاريع المسجلة، وأنها تواجه عدة تحديات تحول دون قدرتها على زيادة أنشطتها.

وأوضحت البابطين، خلال لقاء مجلس سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، أنه منذ عام 2016 وحتى 2017 فإن معدل نمو ما تمتلكه أو تديره المرأة السعودية لا يتجاوز 18%، مقارنة بنسبة نمو بلغت 45% في الولايات المتحدة الأمريكية، و30% للسيدات في الإمارات، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس مساء أمس الثلاثاء.

وأشارت إلى أن التحديات التي تواجهها المرأة السعودية تتمثل في غياب القدوات في مجالات متعددة، وقلة الوعي بالفرص المتاحة من تنمية المهارات الريادية، وعدم القدرة على الوصول للتمويل والمستثمرين، إضافة إلى انخفاض أعداد المستثمرات السعوديات.

ذكرت البابطين أن قلة حاضنات ومسرعات الأعمال في المناطق المختلفة، تشكل تحديا آخر يضاف إلى تعثر تسهيل الأعمال في ظل صعوبة تحقيق بعض الاشتراطات للمشاريع النسائية.

وقالت إن الريادة النسائية تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى السيدات وزيادة عدد السجلات التجارية المملوكة لهن، بالإضافة إلى رفع نسبة بقاء المشاريع النسائية في السوق، وتحسين الصورة الذهنية عن رائدات الأعمال السعوديات عالمياً.

وتسعى السعودية لزيادة مشاركة المرأة في المجتمع، كما أعطى القانون السعودي مؤخرا لها الحق في قيادة السيارة بعد مطالبات دامت لسنوات.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% حاليا إلى 30%، فيما تتخطى نسبة البطالة بين السيدات بالسعودية حاليا حاجز الـ30%.