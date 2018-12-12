السيسي يشيد بالشعب المصري: تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة

نشر الأربعاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات االعربية المتحدة (CNN)-- أشاد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بالشعب المصري لتحمله "الإصلاح الاقتصادي الجرئ"، حسبما جاء في بيان صحفي.

ونشر المتحدث الرئاسي المصري، السفير بسام راضي، بيانا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قال فيه إن السيسي "أكد أهمية عدم فصل الواقع الاقتصادي المصري عن التطورات الجارية على الساحة الدولية".

ويضيف راضي أن السيسي "أشاد بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة"، مشيراً إلى أن "المشروعات التنموية في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ".

ووفقا للبيان، فقد لفت السيسي الأنظار إلى أن الحكومة المصرية "عازمة على المضي قدماً في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل والتحمل وبذل الجهد استمراراً لقوة الدفع في مسيرة التنمية في مصر".

جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع وفد لرؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحرة نصر، بالإضافة إلى وزير المالية المصري محمد معيط، ورئيس البورصة المصرية محمد فريد.