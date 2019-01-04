تحديد موعد أول ظهور علني لكارلوس غصن منذ اعتقاله

رحلة الصعود إلى الهاوية.. كل ما تريد معرفته عن كارلوس غصن

من "قاتل التكاليف" إلى متهم بالفساد.. من هو كارلوس غصن؟

لندن (CNN Business)-- لم يظهر كارلوس غصن إلى العلن منذ اعتقاله باليابان في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن الأمر على وشك التغيير.

فقد قالت محكمة طوكيو الجزئية، الجمعة، إن رئيس نيسان السابق سيظهر، الثلاثاء، في جلسة استماع طلب فيها تقديم تفسير عن سبب احتجازه لفترة طويلة.

وسيكون لدى غصن، الذي اتهم بارتكاب مخالفات مالية، خيار الإدلاء ببيان كجزء من الإجراءات.

وقد تم إيداع أسطورة صناعة السيارات في زنزانة سجن طوكيو لما يقرب من 7 أسابيع، وقد وافقت المحكمة بالفعل على طلب من المدعين العامين بتمديد اعتقاله حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقد أعيد اعتقال غصن مرتين، فيما أثارت القضية أسئلة حول النظام القضائي الياباني وقدرة المدعين العامين على إبقاء شخص في السجن لفترات طويلة من الزمن بينما تستمر التحقيقات.

يشار إلى أن غصن اتهم في 10 ديسمبر/ كانون الأول بزعم أنه لم يبلغ عن دخله بعشرات الملايين من الدولارات بين عامي 2010 و 2015 فيما يتعلق بإفصاحات شركة نيسان. وأقصى عقوبة لتلك التهمة تقدر بنحو 10 سنوات سجن.

وغصن، المواطن الفرنسي المولود في البرازيل والذي نشأ في لبنان، لم يصدر بعد بيانًا عامًا تفصيليًا رداً على المزاعم ضده. فيما تتم مراقبة زيارات المحامين والعائلة والأصدقاء بشكل صارم من قبل المدعين العامين في اليابان، ما يجعل من الصعب على المشتبه بهم إقامة دفاع أو إعطاء جانب من قصتهم إلى وسائل الإعلام، بينما يقول محاميه إنه "برئ".