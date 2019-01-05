من ترامب إلى أبل: اصنعوا منتجاتكم في أمريكا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه لا يشعر بالقلق بشأن التوقعات الخاصة بأرباح شركة أبل المتراجعة، قائلا إنها يجب أن تنقل إنتاجها الى الولايات المتحدة بدلا من الاحتفاظ بهذا الأمر في الصين.

وأوضح ترامب في حديقة الورود عندما سُئل عما إذا كان مهتمًا بأخبار أبل: "لا، أنا لست كذلك"، مضيفا: "لا بد لي من القلق بشأن بلدنا".

وتابع: "تقوم أبل بتصنيع منتجاتها في الصين. أخبرت تيم كوك، وهو صديق لي.. اصنع منتجاتك في الولايات المتحدة"، ليضيف بعدها: "تقوم أبل بتصنيع منتجاتها في الصين". وقال إن "الصين هي أكبر مستفيد من شركة أبل، وليس الولايات المتحدة".

وشدد على أن "تركيزي هو الولايات المتحدة. أريد أن أعيد هذه الشركات"، مضيفا: "أريد من أبل أن تصنع أجهزة iPhones وجميع الأشياء الرائعة التي تصنعها في الولايات المتحدة"، حسب تعبيره.

وأشار ترامب إلى "اجتماعه الرائع" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين، وقال إن وزارة الخزانة جمعت "تعريفة بقيمة عشرات مليارات الدولارات"، ليستكمل بعدها: "سأقول لكم إن الصين لا تبلي بلاء حسنا الآن، وهي تضعنا في موقف قوي للغاية".