أمازون تتقدم وتصبح أكثر شركات العالم قيمة

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- منذ أكثر من عام، بات الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس أغنى شخص على وجه الأرض، والآن أصبحت شركته أمازون الشركة الأكثر قيمة في العالم.

وتجاوزت القيمة السوقية لشركة أمازون شركة مايكروسوفت، الاثنين الماضي لتخطف الصدارة من مايكروسوفت، وارتفع سهم أمازون بنسبة 1٪ أخرى، الثلاثاء، وتقدر قيمة الشركة حاليا بنحو 810 مليار دولار، مقارنة بنحو 790 مليار دولار لشركة مايكروسوفت.

ارتفعت أسهم أمازون بنحو 10٪ خلال الأسبوع الأول من عام 2019، وتقدر ثروة بيزوس بفضل حصته البالغة 16% في أمازون، بنحو 135 مليار دولار، وفقاً لفوربس وبلومبرغ.

كما يمتلك بيزوس شركة استكشاف الفضاء "بلو اوريجين" ومؤسسة "واشنطن بوست" الإعلامية.

وتفوق ثروة بيزوس حاليا بيل جيتس، مؤسس شركى مايكروسوفت، بأكثر من 40 مليار دولار، ورغم ذلك، لا يعني ارتفاع الأمازون إلى أعلى قيمة شركة في العالم أن الشركة تتداول بأعلى سعر لها على الإطلاق.

فقد تخطت الشركة لفترة وجيزة علامة تريليون دولار في سبتمبر الماضي، لكن أسهم الأمازون وغيرها من أسهم شركات التكنولوجيا تراجعت عن قممها في الأشهر القليلة الماضية، ومازالت أسهم "أمازون" أقل بحوالي 20٪ من مستواها القياسي.

وتلقى السوق ضربة قوية من شركة آبل، فمنذ فترة ليست بالبعيدة، كانت شركة أبل هي الشركة الأكثر قيمة على وجه الأرض بعد أن بلغت قيمتها ما يزيد عن 1.1 تريليون دولار، قبل أن ينخفض السهم بأكثر من 35٪ من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وعوقب المستثمرون في شركة أبل بسبب تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية، وانخفض سهم الشركة الأسبوع الماضي عندما حذرت من أن مبيعاتها من هواتف آيفون ستكون أقل من المتوقع في الربع الأخير من عام 2018، بسبب ضعف مبيعاتها في الصين.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة آبل الآن نحو 710 مليار دولار لتأتي في المركز الرابع وراء أمازون، ومايكروسوفت وشركة ألفابت المالكة لغوغل التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 750 مليار دولار.