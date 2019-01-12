الرزاز: البنك الدولي وافق على قرض للأردن بـ1.2 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلن رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، عن موافقة البنك الدولي، على منح المملكة الأردنية قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار، مضيفا أن "البنك الدولي وافق على القرض بفوائد بسيطة جدا، من أجل جدولة مجموعة من الديون السابقة، وإعطاء فرصة حقيقية للاستثمار الخاص والعام في الأردن"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الأردني، خلال لقائه الجمعة، أعضاء من الجالية الأردنية المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور سفيرة الأردن لدى الولايات المتحدة الأمريكية دينا قعوار.

وأطلع رئيس الوزراء أبناء الجالية الأردنية، على نتائج زيارته للولايات المتحدة والتي تمثلت بموافقة البنك الدولي على إقراض الأردن 1.2 مليار دولار، مؤكدا أن هذا القرض المبسط، هو أكبر قرض يمنحه البنك الدولي للأردن.

وأوضح الرزاز، أنه التقى عددا من المستثمرين، وكانت الرسالة من جميع الزيارات، أن الأردن تفتح أبوابها للأعمال والاستثمار.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى تطوير الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لتحسين شروط قواعد تبسيط شهادات المنشأ، وتعزيز فرص الصادرات الأردنية بشكل غير مسبوق، وكذلك اتفاقية مع أمريكا من شأنها تحسين الأوضاع، وخلق فرص عمل، وانعاكسها على مستوى المعيشة للاردنيين.

وعقد رئيس الوزراء الأردني، اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بالبيت الأبيض، ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمتابعة ملف المساعدات الأمريكية، إضافة إلى بحث العلاقات التنموية الثنائية بين البلدين وبحث سبل دعم المشاركة في مؤتمر لندن لدعم الاستثمار والنمو في الأردن في فبراير/شباط المقبل.

والتقى الرزاز النائب الديمقراطي نيتا لوي رئيسة لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الامريكي والنائب الجمهوري كاي جرينجر العضو الأبرز في اللجنة، حيث استعرض الرزاز التحديات الأقتصادية التي تمر بها المملكة نتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية التي انعكست على الأردن في السنوات الأخيرة .