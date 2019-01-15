مؤسس "هواوي" يشيد بترامب وينفي التجسس لصالح الصين

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- نفى مؤسس شركة هواوي للاتصالات الادعاءات الأمريكية بأن شركته تتجسس على عملائها لصالح الحكومة الصينية.

وأشاد رن جينغفاي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره "رئيسا عظيما"، متجاهلا ادعاءات واشنطن بأن شركة هواواي تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام الأجنبية للمرة الأولى منذ 3 سنوات، قال رن (74 عاما) إنه يحب الصين ويدعم الحزب الشيوعي، ولكن لم يُطلب منه أبدا "مشاركة معلومات غير صحيحة" حول شركاء هواوي.

وصرح رن للصحفيين، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية: "إننى شخصيا لن أضر بمصلحة عملائى وشركتى لن ترد على مثل هذه الطلبات". ويقول مسؤولون حكوميون أمريكيون إن بكين قد تستخدم معدات هواوي للتجسس على الأمريكيين، وتم منعها من توريد الجيل التالي من معدات الجيل الخامس إلى أستراليا ونيوزيلندا.

ودخلت الشركة دائرة الضور بعد اعتقال كبير موظفيها المالي ، ابنة رين منغ وانزهو ، في كندا شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل ان تفرج عنها الصسلطات الكندية نظير كفالة، لكنها تواجه معركة قانونية طويلة بشأن تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وتدعي الحكومة الأمريكية أن منغ ساعدت الشركة على تجنب العقوبات المفروضة على إيران، بينما أكدت الشركة مرارًا وتكرارًا أنها غير مدركة لأي مخالفات ارتكبهتا مديرتها المالية. وقال رن للصحفيين خلال مقابلة نادرة إنه يفتقد ابنته "كثيرا".

هواوي هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة في الصين،وهي تبيع الهواتف الذكية أكثر من آبل، وتبني شبكات اتصالات متقدمة في جميع أنحاء العالم، وتتنافس مع نوكيا وإريكسون.

وقلل مؤسس الشركة الصينية من حدة التوترات بين هواوي والولايات المتحدة، وقال رن، بحسب بلومبرغ: "هواوي ليست سوى بذور السمسم في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف :"ترامب هو رئيس عظيم. إنه يجرؤ على خفض الضرائب بشكل كبير ، الأمر الذي سيفيد قطاع الأعمال".

كما أضاف مؤسس هواوي: "لكن عليك أن تتعامل بشكل جيد مع الشركات والدول حتى تكون على استعداد للاستثمار في الولايات المتحدة وستكون الحكومة قادرة على جمع ما يكفي من الضرائب".