لماذا تحتاج الإمارات لوزيرة أمن غذائي؟ المهيري توضح لـCNN

محمد بن راشد: العالم تغير ومن يريد أن يغلق على نفسه هو الخاسر

دافوس، سويسرا (CNN)—قالت مريم المهيري، وزير الدولة الإماراتية لشؤون الأمن الغذائي، إن هناك العديد من التحديات والمتغيرات التي تجعل من الأمن الغذائي في بلادها أولوية، وخصوصا باعتبار أن الإمارات تستورد نحو 90% من غذائها.

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جاء ذلك في مقابلة للمهيري مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN من دافوس، حيث قالت: "الأمن الغذائي يتعلق بتمكين المواطنين من الوصول السهل إلى غذاء آمن وكاف وبأسعار معقولة في جميع الأوقات، الإمارات تستورد نحو 90% من غذائها ومع تأثيرات التغير المناخي والنمو السكاني الذي يعني زيادة في الطلب على الغذاء كل هذه الأمور ستؤثر على تدفق الغذاء إلى الدولة، وكل هذه الأمور هي السبب بجعل الأمن الغذائي أولوية في دولتنا".

وتابعت قائلة: "عندما تلقيت المنصب، سمو الشيخ محمد بن راشد، رئيس وزراء الإمارات قال لي: ’مريم نريد خطة ونريد أن نتبنى التكنولوجيا وأجندة للأمن الغذائي‘، ونحن سعيدون لوضعنا خطة واستراتيجية للأمن الغذائي للإمارات وأطلقت قبل شهرين.."

وأضافت: "في البداية عندما نظرت إلى كيفية انتاجنا للغذاء في الإمارات قلت إن علينا إعادة ترتيب الأنظمة الغذائية وعلينا التفكير بطرق تأمين المستقبلية.. وتوجب علينا النظر إلى التكنولوجيا وكيف يمكننا تبنيها، وأول ما فكرت فيه هو كيف يمكننا إيجاد نظام بيئي في الإمارات يمكنه تبني وجذب التكنولوجيا للدولة وكان علينا إزالة العديد من الحواجز الموجودة التي تجاوز عددها 100 تحد".