الإمارات تقاضي قطر أمام منظمة التجارة العالمية.. لماذا؟

يرى بومبيو أنها "طالت".. ما تأثير المقاطعة على قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ إجراءات تقاضي ضد قطر أمام منظمة التجارة العالمية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن خطوة التقاضي أمام المنظمة جاءت بعد حظر وزارة الاقتصاد القطري بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

وقالت الوكالة إن قطر رفعت أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

وأضافت أن قطر بررت إجراءاتها بحظر المنتجات الإماراتية بقصد حماية سلامة المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع، دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وتساءلت عن كيفية إضرار جميع السلع الواردة من الدول الأربع بالمستهلكين أو كونها إتجارا غير مشروع.

ووصف البيان الإجراءات التي اتخذتها قطر بأنها تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، خاصة أن المنظمة لم تبت في شكوى الدوحة التي تقدمت بها لتسوية نزاعات ضد الإمارات في أغسطس/آب 2017، من خلال المنظمة، حيث لا تزال القضية قيد الإجراء.

وتابع: "قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها، قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها."

وأوضحت الإمارات منذ بداية رفع قطر للقضية أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.

وأكدت الوكالة، أن قرار مقاطعة قطر من الدول الأربع، يعد إجراءًا سياديًا لحماية الأمن الوطني وليس إجراء تجاريًا.

وبحسب وزارة التخطيط القطرية، بلغت قيمة الصادرات القطرية للإمارات 2.5 مليار ريال قطري في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة عن الكويت التي بلغت وارداتها من قطر نحو 1.3 مليار ريال وسلطنة عمان التي استقبلت ما قيمتها 1.44 مليار ريال قطري من الدوحة.



بحسب قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار خلال عام 2017.