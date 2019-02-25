محمد بن راشد يعتمد 8.7 مليار دولار لبناء 34 ألف وحدة سكنية للإماراتيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة خطط جديدة لإسكان المواطنين خلال السنوات الـ6 القادمة، بميزانية تبلغ 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الإمارات.

وبحسب الموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فقد وجه برفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان من 10 آلاف درهم (2.7 ألف دولار) إلى 15 ألف درهم (4 آلاف دولار)، وكذلك رفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف درهم (217 ألف دولار) إلى مليون و200 ألف درهم (330 ألف دولار) كحد أقصى حسب قيمة المسكن.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها الشيخ محمد بن راشد، الإثنين، زار خلالها عدداً من المشاريع الإسكانية ومجموعة من مشاريع الطرق الاتحادية قيد التنفيذ في رأس الخيمة.

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة على أهمية توفير السكن الكريم لجميع المواطنين، وقال: "تعهدنا من البداية ألا يبقى مواطن دون مسكن كريم.. ولا تبقى منطقة خارج إطار التنمية"، وأضاف: "جودة السكن في جميع إمارات الدولة على مستوى واحد.. وجودة الخدمات الإسكانية موحدة.. لأن الوطن واحد والمواطن يستحق الأفضل".

وتابع نائب رئيس دولة الإمارات قائلا: "نريد تنافسية أكبر بين الجهات الحكومية في خدمة المواطن.. وبرنامج زايد للإسكان يحمل اسماً غالياً ويقدم خدمات أساسية ومميزة لأبناء زايد"، لافتاً إلى أن "ابن الإمارات يستحق من

وذكر الشيخ محمد بن راشد : "تركيزنا أولاً وثانياً وثالثاً على المواطن.. ولن يشغلنا شيء عن توفير الحياة الكريمة للجميع".

وقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان لفئة المِنَح من عشرة آلاف درهم إلى خمسة عشر ألف درهم وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين، ووجّه سموه برفع قيمة الدعم السكني للمستفيدين من قروض المساكن الجاهزة في الأحياء السكنية من ثمانمائة ألف درهم إلى قيمة المسكن وبحد أقصى مليون و200 ألف درهم، في الأحياء السكنية التي

وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، رئيس برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن قيمة المشاريع التنموية في البنية التحتية والإسكان حتى العام 2020 تتجاوز 30,7 مليار درهم (8.3 مليار دولار).

بينما أشارت المهندسة جميلة الفندي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق معايير الاستدامة في الأحياء السكنية، من خلال خفض نسبة استهلاك المياه في المساكن إلى 40%، وتحقيق 20% انخفاضا في استهلاك الكهرباء، من خلال اعتماد مواصفات محددة واشتراطات للأجهزة المستخدمة.