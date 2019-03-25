طهران: تركيا تريد زيادة وارداتها من الغاز الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - قال مساعد لوزير النفط الإيراني، حسن منتظر تربتي، الإثنين، إن تركيا ترغب في زيادة وارداتها من الغاز الإيراني الفترة المُقبلة، مؤكدا على وجود محادثات جارية في هذا الشأن حاليا.

وأشار تربتي إلى اتفاقية تم توقيعها مع تركيا عام 2001 ، تنص على تصدير الغاز إليها بواقع 10 مليارات متر مكعب سنويا ولمدة 25 عاما، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وأضاف أن العام الماضي شهد تصدير كمية الغاز المتفق عليها مع تركيا بالكامل، حسب الاتفاقية، فيما تلقت ايران مؤخرا طلبا من أنقرة لزيادة واردات الغاز.

وتركيا ضمن 8 دول استثنتها الإدارة الأمريكية من عقوبات فرضتها سابقا على قطاع النفط والغاز الإيراني، ويمتد الاستثناء حتى مايو/أيار المُقبل، لكن لم تفصح واشنطن بشكل رسمي إلى الآن عن ما إذا كانت ستمدد الاستثناء أم لا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعتمد على الغاز الإيراني في توليد الكهرباء، مؤكدا على أنه لن يترك مواطنيه في الظلام.

وتستورد تركيا نحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من إيران، بينما تُعتبر صادرات النفط والغاز مصدر دخل حيوي لطهران.