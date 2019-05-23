مصدر لـCNN: توجيه تهم فساد إلى القطري ناصر الخليفي في فرنسا

باريس، فرنسا (CNN)—كشف مصدر قضائي فرنسي، الخميس، عن توجيه القضاء في بلاده تهم فساد إلى ناصر الخليفي، رئيس شبكة بي ان سبورت القطرية والرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وأوضح المصدر في تصريح لـCNN إن التهم الموجهة للخليفي تتعلق بـ"فساد نشط خلال تنظيم بطولة ألعاب القوى الدولية في قطر 2019".

ويذكر أن الخليفي أصبح الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان العام 2011 بعد امتلاك النادي من قبل قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لقطر) ومقره العاصمة القطرية، الدوحة.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الخليفي تهما في إطار الفساد والاحتيال، حيث وجه الادعاء العام السويسري العام 2017 تهما للخليفي بسوء الإدارة والاحتيال في عملية الحصول على حقوق بث (بي ان سبورتس) لمباريات بطولتي كأس العالم 2026 و2030.