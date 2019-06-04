بعد 18 عاما.. آبل تودع "آي تيونز"

(CNN)--أعلنت شركة أبل الأمريكية التخلي عن برمجيتها المتعددة الوسائط “آي تيونز” وتقول الشركة إنه لم تعد هنالك حاجة لعملاق صناعة الموسيقى لاسيما مع وجود تقنية البث التدفقي.

وشكلت خدمات الاشتراك في هذه التقنية أكثر من 80% من عائدات الموسيقى والفيديو عبر الإنترنت في عام 2018، إذ حازت “سبوتيفي“، الرائدة في مجال صناعة الموسيقى على 100 مليون عميل بينما يبلغ عدد المشتركين لدى “أبل ميوزيك” حوالي 56 مليون شخص.

وأوضحت الشركة أنه “ستحل مكان آي تيونز ثلاثة تطبيقات جديدة هي أبل ميوزيك، أبل بودكاست، أبل تي في.”

وطرحت أبل “آي تيونز” في عام 2001، حيث غيرت مفهوم شراء الموسيٍقى في العالم في وقت، كانت فيه القرصنة الموسيقية تزدهر وتسمح هذه البرمجية بالاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام والمسلسلات في قوائم مع إمكان تنسيقها مع كل أجهزة أبل مثل “آي بود” و “آي فون” و“آي باد“.