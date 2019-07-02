دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الثلاثاء، عن إقرارها نظام إيجار العقارات المنتهي بالتملك، والذي يسمح للمستأجرين في المدينة الاستئجار لتملك عقاراتهم في نهاية المطاف.

وقالت دائرة الأراضي في تغريدة على حسابها في موقع التواصل تويتر، إن المبادرة "تعد أسلوباً جديداً لاستقطاب المستثمرين من كافة الشرائح الاقتصادية. وبموجب هذه المبادرة، سيتم طرح العديد من المنتجات الاستثمارية المهمة، ومن أبرزها صناديق الاستثمار العقارية الجماعية، وإجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، إضافة إلى تطبيقات المحافظ الاستثمارية".

وعن نظام الإيجار المنتهي بالتملك العقاري، أشاد المستشار الاقتصادي علي توفيق الصادق في مكالمة مع CNN على الخطوة، مؤكداً أن قراراً كهذا يُعتبر جيداً بالنسبة للقاطنين في دبي سواء مواطنين أو وافدين، وذلك لما يقدمه من فرصة للاستئجار بداية، ومن ثم التملك في نهاية المطاف، مضيفاً أن ذلك يساهم أيضاً في ازدهار قطاع العقارات ما ينعكس بالتالي على الحكومة أيضاً.

وقال الصادق إن فترة كهذه تعتبر الأمثل لمن يرغب بشراء العقارات في دبي، وذلك بسبب ركود السوق العقاري، ما يعني أن المستثمرون يمكنهم الاستئجار على أساس أن ينتهي الأمر بتملك العقار.

ويأتي هذه القرار بعد فترة وجيزة من إعلان دولة الإمارات عن قانون الإقامة الذهبية، والتي تسمح للمستثمرين ورجال الأعمال المقيمين في الدولة بالحصول على إقامة دائمة تتجدد كل 10 سنوات. وينوه الصادق إلى العلاقة ما بين الإقامة الذهبية ونظام الإيجار المنتهي بالتملك العقاري، مؤكداً أن كلا القرارين يدعمان قطاع العقارات في دبي، ويسهلان على القاطنين في المدينة والراغبين بالسكن والاستثمار.

وجاء قرار نظام الإيجار المنتهي بالتملك جزءاً من مبادرة اقتصادية كبيرة أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك تحت عنوان "فرص الاستثمار في القطاع العقاري"، والتي ستتاح من خلالها الفرصة لطرح العديد من المنتجات الاستثمارية المهمة.