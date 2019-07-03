جواز سفر أوروبي قد تحصل عليه.. باستثمارك بهذا المشروع في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا شك بأن شراء العقار والاستثمار يعود على المستثمرين بالعديد من الفوائد، فمن منّا لا يحلم بامتلاك شيء ننسبه إلى أنفسنا.. فكيف إذا كان الاستثمار هذا يفتح مجال الحصول على جواز سفري أوروبي أيضاً؟

الأمر ممكن حقاً.. إذ أعلنت مؤخراً مجموعة كليندينست العقارية المطورة لمشروع "قلب أوروبا" في دبي، عن عرض استثنائي لهذا الصيف، يتيح للمستثمرين في مشروعها الحصول على الجنسية المولدوفية.

وتوفر الشركة، التي تبني مشروعها العقاري في "جزر العالم"، فرصة الحصول على جواز السفر من خلال برنامج "مولدوفا للمواطنة عبر الاستثمار"، والذي يتيح للمستثمرين في مولدوفا الحصول على الجنسية المولدوفية من خلال المساهمة اقتصادياً بمبلغ محدد في البلاد عبر صندوق الاستثمار العام، حيث سيقوم البرنامج بقبول طلبات المستثمرين في مشروع "قلب أوروبا" أيضاً، ما قد يجعلهم مواطنين مولدوفيين.

ويسمح البرنامج للمستثمرين في "قلب أوروبا" بقيمة 1.36 مليون دولار في أحد مشاريع المنازل الصيفية، بالتأهل للانضمام إلى برنامج مولدوفا للمواطنة عبر الاستثمار، حيث يخضع المتقدمون لتقييم دقيق يقام على عدة مراحل قبل أن الوصول إلى المرحلة لأخيرة والتي يتم من خلاها الحصول على موافقة من المجلس المسؤول عن البرنامج.

ووفقاً لمؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "كليندينست"، جوزيف كليندينست، فإن شركته تتعاون مع وكيل معتمد من الحكومة لبرنامج مولدوفا للمواطنة عبر الاستثمار في الإمارات لضمان الالتزام بكامل الإجراءات القانونية.

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ويعتقد كليندينست أن فرصة كهذه الفرصة "تصب في صالح كل من دولة مولدوفا ومستثمرينا، عبر إثراء تنوع مواطني مولدوفا بنخبة من الشخصيات المرموقة في المنطقة، ومنح المستثمرين حرية التنقل العالمي وفرصة استثمارية آمنة تمنحهم عائدات على الاستثمار بنسبة 100%"، على حد قوله.

يذكر أن مشروع قلب أوروبا مؤلف من 7 جزر تبعد حوالي 4 كيلومترات قبالة سواحل دبي، وتتضمن عدة مشاريع سياحية وسكنية، منها مشروع فلل فرس البحر العائمة، ومشروع القصور السويدية والتي بنيت لتكون بمثابة منزل صيفي أو ثان للمقبلين عليها.