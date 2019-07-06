طهران: الكونغرس يحاول منع إنتاج الـ"البيتكوين" في إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشار مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني، سعيد زرندي، إلى أن الكونغرس الأمريكي يسعى لمنع إنتاج الـ"بيتكوين" في إيران، وفقا لما ذكرته وكالة فارس للأنباء.

وقال زرندي إن أهمية العملة تكمن في أنها تتيح الهروب من الحظر الأمريكي المفروض على طهران، مشيرا إلى أنها أداة تستخدم في تبييض الأموال كذلك.

ودعا المسؤول الإيراني الحكومة لاتخاذ قرار سريع بشأن السماح بإنتاج العملة في إيران خشية من أن تستخدم في أنشطة سرية.

وأشار زرندي إلى أن وزارات عدة تعمل مع البنك المركزي الإيراني من أجل البت في قضية السماح بإنتاج هذه العملة من عدمه، وفقا لفارس.