مسؤول إيراني: مشروع قرار لفرض رسوم على السفن العابرة بهرمز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الحكومة الإيرانية مؤخراً عن مشروع قرار لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وقال عضو مجلس الشورى الإيراني أمير قاضي زاده هاشمي، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، إن القرار الذي جرى تقديمه من "أجل مواجهة أمريكا، ينص على فرض رسوم جمركية على السفن العابرة لمضيق هرمز، مقابل توفير الأمن للخليج الفارسي، بما في ذلك المضيق"، الذي يُعتبر من بين الأهم في العالم.

وقال هاشمي إنه "إذا كانت إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقاً للنهج والأعراف الدولية والأمريكية، فإن البرلمان يعتقد أيضاً أن تكلفة ذلك يجب أن تدفع من قبل المراكز التجارية وجميع السفن العابرة في المنطقة على شكل رسوم جمركية".

وأوضح هاشمي أن هذه الرسوم "لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لم تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على إيران، ومن الواضح استطاعة إيران تعيين سقف هذه الرسوم مع إمكانية رفعها أو خفضها أو إلغائها نهائياً بالنسبة لبعض الدول"، على حد قوله.

