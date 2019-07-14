إيران تؤكد مواصلتها تصدير النفط "في كل الظروف"

كل ما قد تريد معرفته عن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف إن الحظر النفطي الأمريكي على إيران غير قانوني، مؤكداً أن "إيران ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني، جيرمي هانت، حيث قال ظريف إن الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما عارض فرض الحظر الأميركي خارج الحدود، "لا يمكنه أن يبادر هو نفسه إلى هكذا إجراء"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتابع قائلاً إن على "الحكومة البريطانية أن تتخذ التمهيدات اللازمة بسرعة لإنهاء الاحتجاز غير القانوني لناقلة النفط الإيرانية"، في إشارة إلى الناقلة "غريس 1" المحتجزة في جبل طارق من قبل السلطات البريطانية.

وكان قد صرّح وزير الخارجية البريطاني السبت، من خلال سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر، أن بلاده مستعدة لإطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، شرط أن تقدم إيران ضمانات بعدم ذهابها إلى سوريا.

وكانت سلطات جبل طارق قد احتجزت ناقلة النفط الإيرانية في مطلع يوليو/ تموز الجاري، بعد أن قالت بريطانيا إن الناقلة كانت في طريقها إلى سوريا، وهو ما نفته طهران، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الموانئ السورية غير قادرة على استيعاب ناقلة بهذا الحجم.