دقيق الملاحظة وتهتم بالتفاصيل؟ إليك 5 وظائف قد تناسبك

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية (CNN) -- تعد مهارة "الاهتمام بأدق التفاصيل" من أكثر الكلمات المفتاحية استخداماً في السير الذاتية، ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يذكرون هذه المهارة على سيرتهم الذاتية لأنها مطلوبة بكثرة في معظم الوظائف دون أن يفهموا معناها. فمن الأفضل استخدام كلمات صحيحة لتقديم صورة واضحة عن مدى تناسبك مع الوظيفة والشركة، ويُفضل أيضاً شرح هذه المهارات بالتفصيل وتقديم أمثلة واضحة عند الإمكان.

ولكن، إن كنت فعلاً واحداً من بين الأشخاص القادرين على اكتشاف أبسط الأخطاء والمشاكل تحت كافة الظروف، فلا شك بأنك مناسب تماماً لهذه الوظائف:

1. محرّر

هل قرأت يوماً جريدة أو مقالاً على موقع إلكتروني ووجدت خطأ مطبعياً أعطى للجملة معنى جديداً، أو ربما حتى مضحكاً؟ قد تتفاجأ من احتمالية وجود أخطاء مطبعية حتى بعد قراءة المقال أكثر من مرة، لذلك يجب أن يكون المحرّرون دقيقي الملاحظة للحد من هذه الأخطاء.

2. مراقب الجودة

لا يقتصر ضمان الجودة على مجال عمل واحد، إذ أن جميع القطاعات تحتاج من يدقق جودة المنتجات لضمانها. مجال تصنيع المنتجات مثلاً، يتطلب تقديم منتجات تلتزم بأعلى معايير الجودة، كذلك الحال بالنسبة للمطاعم التي يجب الحفاظ على نظافتها في كافة الأوقات، وألعاب الفيديو أو البرمجيات، حيث يجب اختبارها وضمان خلوها من الأخطاء. فمهما كان مجال العمل، يجب على مراقبي الجودة الاهتمام بأدق التفاصيل والتمتع بمعرفة واسعة في مجالهم.

3. مدقق حسابات

من المهم جداً لكافة الشركات معرفة الأمور التي يتم إنفاق الأموال عليها ومصدر هذه الأموال. وهنا تأتي أهمية مدققي الحسابات، إذ تشكل دقة الملاحظة عنصراً مهماً في هذه الوظيفة حيث لا يوجد أي مجال للخطأ.

4. مصمم منتجات

تعد دقة الملاحظة من أهم مهارات المصممين، فهدف التصميم بالأساس هو جعل الحياة أكثر سهولة من خلال الانتباه لأدق التفاصيل. ولكن العمل مصمم منتجات بالتحديد يتطلب المزيد من الدقة كون هذه الوظيفة تستهدف الجماهير. لهذا السبب، يجب على مصمم المنتجات الأخذ بعين الاعتبار أصغر التفاصيل التي قد تحسّن من نوعية حياة المستخدم.

5. محامي/مساعد محامي

يتطلب العمل كمحامي أو مساعد محامي الاهتمام الكبير بأدق التفاصيل، فأفضل المحاميين هم أولئك الذين يستطيعون اكتشاف التفاصيل الدقيقة من القضية واستخدامها لصالحهم.

