الإمارات تغلق قضيتها ضد قطر في منظمة التجارة العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء الإماراتية وام، إن لإمارات أغلقت القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر، والمتعلقة بـ"الانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينها وبين دولة الإمارات"، حسبما وصفت الوكالة.

وكانت قطر قد فرضت حظرا على البضائع الإماراتية في مايو أيار ويونيو حزيران 2018، الأمر الذي اعتبرته الإمارات، انتهاكًا لـ" الالتزامات القطرية وتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية"، ونتيجة لذلك، قامت الإمارات بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم بتاريخ 28 يناير 2019 ضد قطر، سعياً منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد سحبت قطر حظرها على البضائع الإماراتية في مارس آذار الماضي ، وعليه قامت الإمارات العربية المتحدة بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر.

وقال متحدث باسم بعثة الإمارات، حسبما ذكرت الوكالة، إن "سحب قطر لقرارتها التمييزية ضد المنتجات الإماراتية حقق المطلوب من الشكوى الإماراتية، وإن دولة الامارات تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال قامت قطر بانتهاك التزاماتها وتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية مجددا"، على حد وصفه.

وتشهد العلاقات الإماراتية القطرية توترات كبيرة، على خلفية قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع العلاقات مع قطر، بدعوى تمويلها للإرهاب.