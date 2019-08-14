ما هو الوقت المناسب للتقدم إلى الوظائف؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جميعنا يعلم بأن البحث عن عمل هو وظيفة بحد ذاتها، سواء كنت تشغل وظيفة حالياً وتبحث عن فرصة عمل أخرى، أو كنت عاطلاً عن عمل وتبحث بفعالية عن وظيفة، ننصحك بالتقدم إلى الوظائف باكراً خلال ساعات العمل الرسمية، فذلك سيزيد فرصتك في تلقي دعوة لمقابلة العمل.

لنفسّر سبب ذلك: تختلف المهام اليومية لخبراء التوظيف، ولكن جميعها تتمحور حول البحث عن المرشحين ومقابلتهم والتشاور مع المدراء لتحديد احتياجات الشركة لموظفين جدد. وبعد أن يتم تحديد الاحتياجات، يقوم خبير التوظيف بالإعلان عن الوظيفة، وأول أمر يقوم به بعد ذلك هو تصفية المرشحين، لذلك عندما يصل خبير التوظيف لمكتبه ويباشر في أداء مهامه اليومية، يبدأ بتصفية المتقدمين للوظيفة واستبعاد المرشحين غير المؤهلين.

وعادة ما تنتهي ساعات العمل بين الساعة الرابعة والسادسة، لذلك فالتقدم إلى الوظائف خلال هذا الوقت قد يقلل من فرص نجاحك في الحصول على مقابلة عمل. وإن قمت بكتابة بريد إلكتروني منسَّق في هذا الوقت، ننصحك بحفظه وإرساله في صباح اليوم التالي. ولكن احرص على إرساله في ساعات الصباح المناسبة لخبير التوظيف، فقد تختلف ساعاته الصباحية عن ساعاتك.

والأمر الآخر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو التقدم إلى الوظائف خلال أول 3 أو 4 أيام من نشر الإعلان الوظيفي، فذلك سيزيد من احتمالية اطلاع خبير التوظيف على طلبك، فعادة ما يكون عدد الطلبات قليل خلال الأيام الأولى. فمن خلال أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وساعات الصباح المناسبة لخبير التوظيف، ستتمكّن من زيادة فرص نجاحك في الحصول على الوظيفة.

يمكنك اتباع الطرق التالية لضمان رؤية صاحب العمل لطلبك:

الطلبات التي تُرسل خلال الأيام الـ4 الأولى من نشر الإعلان لديها فرصة أعلى بأن يتم الاطلاع عليها، ويُطلق على ذلك اسم "الوقت الذهبي". التقدم إلى الوظائف بعد "الوقت الذهبي" يقلل بشكل كبير من فرصة اطلاع صاحب العمل على طلبك. وتقل هذه الفرصة بشكل أكبر إن بدأ صاحب العمل بتصفية المرشحين وتحديد مواعيد إجراء مقابلات مع الذين يمتلكون المؤهلات المناسبة خلال الأيام القليلة الأولى من نشر الإعلان. بعد 10 أيام من الإعلان عن الوظيفة، ستتلاشى فرص تلقيك مكالمة هاتفية من خبير التوظيف. فأصحاب العمل يعلنون عادة عن وظائفهم لجذب المرشحين بأسرع وقت ممكن، ومن المحتمل بأن يجد خبير التوظيف مرشح واحد على الأقل في الأيام الـ10 الأولى.

ضع نفسك مكان خبير التوظيف. فإن كنت تعمل خبير توظيف، لا شك بأنك ستنتظر يومين حتى تتلقى بعض الطلبات ومن ثم ستبدأ بتصفيتها. فالتقدم إلى الوظيفة بعد إطلاع صاحب العمل على ملف السير الذاتية لن يكون لصالحك أبداً.

لا يعني ذلك أنه عليك عدم التقدم أبداً إلى الوظائف بعد 10 أو 20 أو حتى 30 يوماً، ولكن التقدم في مرحلة مبكرة يزيد من فرص الاتصال بك ودعوتك لمقابلة عمل.

وننصح جميع الباحثين عن عمل أيضاً باستغلال عطلة نهاية الأسبوع لتحديث سيرهم الذاتية، وإضافة المعرفين وزيارة مواقع التوظيف للبحث عن الوظائف المناسبة. ويُفضل التقدم إلى الوظائف في بداية الأسبوع بعد أن تقوم بأداء كافة المهام والبحث عن الشركة التي تتقدم لها.

عادة ما يقوم خبراء التوظيف بتعديل الوصف الوظيفي في نهاية أسبوع العمل، حيث يحاولون تخصيصه بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الكفاءات. وغالباً ما يقومون بالإعلان عن الوظائف في بداية الأسبوع في الوقت الذي يكون فيه معظم الأشخاص يبحثون عن وظائف.

نصائح لزيادة فرصة اطلاع صاحب العمل على سيرتك الذاتية:

لا ترسل أبداً السيرة الذاتية نفسها لجميع الوظائف حتى وإن كانت هذه الوظائف متشابهة أو في نفس قطاع العمل. اقرأ كل وصف وظيفي بدقة وقارنه مع سيرتك الذاتية، وحاول ذكر التفاصيل ولكن ضمن الحد المقبول. أثبت لخبير التوظيف أنك أفضل مرشح للوظيفة. لا تنسَ إرفاق الرسائل التعريفية، فهي تعكس مدى فهمك للوظيفة الشاغرة وهي فرصتك للتعريف عن نفسك أكثر أمام خبير التوظيف، وتسليط الضوء على خبراتك ومعارفك. ولكن احرص على جعلها قصيرة ومباشرة. لا تنسَ إضافة المعرفين على سيرتك الذاتية. يعتقد معظم الأشخاص أن المعرفين هم المدراء السابقين، ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا مدراء فقط، فقد تكون قد عملت مع فريق أو مدراء غير مباشرين أو أقسام أخرى، حيث يمكنك ذكر جميع هؤلاء الأشخاص كمعرفين.

يلعب الوقت دوراً مهماً للغاية في عملية البحث عن وظائف، فهو يؤثر بشكل كبير على فرص نجاحك في الحصول على دعوة لمقابلة عمل، لذا فكّر جيداً قبل التقدم لأي وظيفة!