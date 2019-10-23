مارك زوكربيرغ: عملة فيسبوك الرقمية لا تهدف لمنافسة الدولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الثلاثاء، نسخة عن شهادة مدير فيسبوك التنفيذي، مارك زوكربيرغ، والتي من المقرر أن يعرضها على المشرعين الأربعاء فيما يتعلق بقضية عملة شركته الرقمية الجديدة، ليبرا.

وكشف إصدار اللجنة أن زوكربيرغ يخطط للتصريح بأن دخول فيسبوك عالم العملات الرقمية ليس بهدف منافسة العملات المتداولة حالياً والمدعومة من الحكومة.

ووفقاً لما ذكرته الشهادة فإن زوكربيرغ سيقول إن ليبرا "ليست محاولة لإنشاء عملة ذات سيادة"، وإنما هي مجرد نظام دفع مصمم لجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة في البلدان النامية وبالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

كما سيتطرق زوكربيرغ في شهادته أيضاً إلى موضوع كان قد ذكره سابقاً، حول التحذير من بيئة ابتكار أكثر بروداً في الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يصب في مصلحة الصين، قائلاً: "بينما نناقش نحن هذه القضايا، فإن بقية العالم لا ينتظر. الصين تتحرك بسرعة لإطلاق أفكار مماثلة في الأشهر المقبلة. إذا لم تبتكر أميركا، لن تكون قيادتنا المالية مضمونة".

وقد أعرب العديد من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم رئيسة اللجنة ماكسين ووترز، عن مخاوفهم من توسع فيسبوك إلى مجال عمل جديد، في حين تتعرض الشركة للنقد بسبب طرق معالجتها لقضايا رئيسية أخرى مثل أمن الانتخابات والإعلانات والمحتوى.

ودعت ووترز فيسبوك سابقاً لتعليق عملها على ليبرا، لترد الشركة من جهتها أنها لن تطلق العملة في الولايات المتحدة الأمريكية دون معالجة مخاوف صناع السياسة، إلّا أنها لم توافق على وقف تطوير ليبرا.

وقد شهدت ليبرا سلسلة من الأزمات حين انسحبت بعض الشركات التي لم تعد مهتمة بالمشاركة في المشروع، من بينها ماستركارد، وإيباي، وفيزا، وباي بال، والتي كانت من المقرر أن تكون عضواً في مؤسسة الحوكمة الخاصة بعملة ليبرا المشفرة.