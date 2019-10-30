ماذا سيحدث إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت توقعات اقتصادية أن الاقتصاد البريطاني سيتضاءل بـ70 مليار جنيه إسترليني، أي 90 مليار دولار، في حال إتمام اتفاق بوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير نشره المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية الأربعاء.

ويقول تقرير أقدم معهد أبحاث اقتصادية مستقل في المملكة المتحدة، إن اقتصاد المملكة المتحدة سيتضاءل بنسبة 3.5٪ على مدى السنوات الـ10 المقبلة في حال تمت صفقة جونسون، مقارنة بما كان سيكون عليه في حال بقيت في الاتحاد الأوروبي.

كما يشير التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني تضرر بالفعل بسبب بريكست، إذ انخفض بنسبة 2.5٪ مما كان عليه قبل استفتاء العام 2016. وينص التقرير على أن عوامل الضعف الاقتصادي في المملكة المتحدة تتمثل في "عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الكبير" و "تباطؤ الطلب العالمي".

وصرح متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية لـCNN قائلاً إن الحكومة تخطط لاتفاقية "أكثر طموحاً" مع الاتحاد الأوروبي من "صفقة التجارة الحرة التي استند عليها المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق مؤخراً على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 31 يناير/كانون الثاني من العام 2020، بعد أن كان من المقرر خروجها في نهاية الشهر الحالي.

وتواجه خطة الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي، معارضة داخل مجلس العموم البريطاني بسبب الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وأيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية التبادل التجاري المقرر إبرامها بين الاتحاد وبريطانيا.