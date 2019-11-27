تخطط للاستقالة من وظيفتك؟ هذا ما عليك فعله للحفاظ على مهنيتك..

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جميعنا نمر في وقت في مسيرتنا المهنية يُحتم علينا مغادرة شركة عملنا بها وأحببناها. ولكن، مع تقديم استقالتك، تأتي الكثير من الواجبات التي يجب إكمالها، من تسليم العمل للشخص الذي سيشغل منصبك من بعدك، إلى توديع زملائك، وغيرها من الأمور.

ورغم الاعتقاد السائد عن سهولة تغيير الوظيفة، إلا أن الأمر في الحقيقة ليس بهذه السهولة. وبغض النظر عن الأسباب التي تدفعك لتقديم استقالتك، يجب عليك الحرص على جعل عملية الاستقالة وديّة قدر الإمكان من خلال مصارحة مديرك حول أسباب استقالتك الحقيقية، دون الكذب أو إخفاء أي سبب كان، حتى في حال حصولك على عرض عمل آخر، أو عدم شعورك بالراحة والسعادة في وظيفتك الحالية.

بعد مناقشة جميع الأمور مع مديرك، احرص على إعطاء فترة إشعار كافية قدر الإمكان، واسأل عن الواجبات المطلوبة منك قبل مغادرتك لوظيفتك، واعرض مساعدتك في العثور على موظف بديل لك وتدريبه على أداء مهام عملك إذا لزم الأمر.

للحرص على عدم وقوعك في أخطاء ارتكبها غيرك من الموظفين الذين استقالوا من عملهم، إليك 10 أمور يجب عليك فعلها فور تقديمك استقالتك:

1. درّب الموظف البديل، واحرص على أداء ذلك بشكل جيّد وبإخلاص، فأنت تعلم مهام عملك جيداً وعلى اطلاع بجميع الأدوات التي تستخدمها والصعوبات التي قد يواجهها الموظف الجديد، كما سيساهم تدريبك للموظف البديل الذي سيشغل منصبك في سير العمل بفعالية بعد مغادرتك.

2. امنح الأشخاص الذين تعمل معهم على مشاريع طويلة الأمد فترة إشعار كافية قدر الإمكان قبل مغادرتك، وابدأ بإشراك الموظف البديل أو الموظف الذي سيشغل منصبك مؤقتاً، فبذلك لن تترك زملائك وعملائك في حالة من الضياع بعد مغادرتك.

3. شارك نصائحك وإرشاداتك مع الموظف البديل وزملائك الآخرين، أخبرهم مثلاً من هم أفضل أو أسوأ الأشخاص للعمل معهم، وشاركهم نصائح وإرشادات تعلمتها خلال فترة عملك، بالإضافة إلى بعض المعلومات حول عملائك، وأي أمور أُخرى تُسهّل عليهم أداء عملك.

4. احتفظ بأسرارك الشخصية ولا تقع في فخ الإفصاح عن آرائك الشخصية حول الأشخاص والشركة، واحرص على الاحتفاظ بسلوك ودّي قدر الإمكان قبل مغادرتك، وحافظ على ذلك حتى بعد مغادرتك للعمل، فقد يؤدي أي سلوك سلبي إلى التأثير سلباً على زملائك أو الموظف البديل وتغيير نظرتهم عن الشركة.

5. قم بأداء مهامك بشكل طبيعي. نحن نعلم أن شعور النهايات قد يؤدي إلى فقدان الدافعية وبالتالي الإهمال في أداء المهام، لذا احرص على التركيز على أداء مهامك في الوقت المحدد، ولا تسمح لعقلك بالتشتت، ففعلياً ما زلت موظفاً في تلك الشركة حتى آخر ساعة.

6. كن جدياً ومتعاوناً عند خضوعك لمقابلة نهاية الخدمة، فكّر في أجوبتك واجعلها بنّاءة، وأعطِ رأيك الصادق حول جميع الأمور، ولكن تجنّب النقد غير البنّاء أو الجارِح.

7. قدّم الشكر للجميع قبل مغادرتك، واحرص على أن يعلم كل منهم أنك تقدّر الوقت الذي قضيته معهم.

8. افتح مجالاً للتواصل في يومك الأخير، وقبل مغادرتك للشركة ودّع الجميع، خاصةً أولئك الذين عملت معهم عن قُرب، وصافح الجميع، واشكر زملائك ومدرائك بشكل شخصي، وتبادل أرقام الهواتف معهم وأي وسائل اتصال أخرى.

9. لا تتحدث بشكل سيء عن شركتك أو زملائك السابقين، وابقَ سفيراً لاسم شركتك أينما ذهبت وشجّع الآخرين على التقدم للعمل بها. ولكن ذلك لا يمنع من تقديم رأي صادق حول الشركة وطبيعتها وكيف قد يبدو العمل بها، أو إبداء رأيك حول بعض التحسينات التي قد تظن أن الشركة تحتاجها، ولكن احرص على عدم المس بسمعة الشركة أو تشويه صورتها بجميع الأحوال.

10. لا تفقد التواصل مع زملائك، اخرج معهم لتناول القهوة أو العشاء لمعرفة آخر أخبارهم بين الحين والآخر. يمكنك أيضاً زيارة الشركة في وقت فراغك، إذ من الضروري إبقاء علاقات قوية ومستمرة معهم، ولا داع لقطع علاقتك بهم، فقد تعمل معهم مجدداً في المستقبل من خلال شراكة جديدة أو فرصة عمل في شركة أُخرى.