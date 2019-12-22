مع نهاية العام.. 5 أمور تظهر فيها التقدير لموظفيك

نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا شك بأن الجميع، بصرف النظر عمّا يفعلوه من أجل لقمة العيش أو ما يجنوه في آخر كل شهر عمل، يحبون الشعور بالتقدير لجهودهم من قبل شركاتهم أو مديريهم.

وبينما يجب الحرص على تقدير الموظفين والإقرار بأعمالهم الجيدة والمثابرة طيلة أيام السنة، يبقى موسم الأعياد بنهاية السنة التقويمية فترة عطاء ينتظر فيها الكثير من الأشخاص نهاية جيدة لعامهم الذي مضى.

وهناك بعض الأشياء التي يمكن للشركات والمدراء اتباعها في نهاية العام لترك انطباع جيد مع الموظفين، وتقدير الأعمال التي أنجزوها خلال السنة التي فاتت.

وفيما يلي، إليكم بعض الطرق التي يمكن إظهار التقدير بها للموظفين مع اقتراب نهاية العام:

1- السخاء بين الحين والآخر

إذا كانت لدى شركتك القدرة على تحمل التكاليف، فليس هناك أي ضرر بالسخاء على المكافئات بين الحين والآخر، إذ أن مكافأة غير متوقعة أو إجازة إضافية مدفوعة التكلفة قد تحفز الموظفين، وتعود بالتالي بالكثير من النفع على أصحاب العمل أيضاً.

2- الهدايا الصغيرة

يمكن للمدراء تقديم هدايا صغيرة ومعنوية لأعضاء فريقهم احتفالاً بنهاية العام، إذ يمكن للفتة بسيطة مثل هذه أن تلطف الجو بين الموظفين والمدراء، وتدل على اهتمام المدراء بهم.

3- خلق أجواء عمل مرنة أكثر

غالباً ما تكون نهاية السنة التقويمية فترة مزدحمة بسبب الأعياد وتجمع العائلات خلالها. ويمكن للمدراء خلق أجواء عمل مرنة أكثر مع اقتراب نهاية العام، حيث يمكنهم مثلاً السماح للموظفين بالمغادرة من أوقات العمل باكراً، أو السماح لهم بالعمل من المنزل لتجنب ازدحام الأعياد على الطرقات.

4- كتابة رسائل شكر

لا شك بأن الحفلات الجماعية في الشركات تعتبر رائعة في نهاية العام، لكن، كل موظف قدم مساهمات فردية لنجاح مؤسسته، ولذا يمكن للمدراء كتابة رسالة شكر شخصية لكل عضو في الفريق تقديراً لمساهماتهم وللتعبير عن أمنياتهم في نهاية العام.

5- عدم إزعاج الموظفين في فترة عطلتهم

إذا كانت شركتك تتداول الكثير من الرسائل الإلكترونية بعد ساعات العمل، فلا شك بأنه سيكون أمراً رائعاً إذا توقف هذا الأمر في فترة الأعياد. يجب على المدراء توفير هذه المساحة في نهاية العام للموظفين من أجل أن يشعروا أنهم استحقوا هذه العطلة بعيداً عن أي أعمال متعبة أو طارئة.