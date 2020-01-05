دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس في بيان يوم الأحد إن البحرية الملكية البريطانية ستستأنف مرافقة السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة وتمر في مضيق هرمز، إثر تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقال والاس إنه أصدر تعليمات لاستعداد كل من السفينتين الحربيتين، إتش إم إس مونتروز وإتش إم إس ديفندر، "للعودة إلى واجبات مرافقة السفن التجارية"، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية "سفننا ومواطنينا في هذا الوقت".

ويأتي قرار الحكومة البريطانية في أعقاب زيادة التوترات في المنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية.

وكانت قد اتُهمت إيران سابقاً بمهاجمة سفن راسية في أو كانت تمر عبر مضيق هرمز، حيث استولى فيلق الحرس الثوري الإيراني في يوليو/تموز من العام الماضي، ناقلة ستينا إمبيرو، التي كانت ترفع العلم البريطاني، ومن ثم أطلقت سراحها أخيراً بعد شهرين.

ويعد مضيق هرمز الذي يقع في منطقة الخليج ويفصل بين إيران من الشمال وسلطنة عمان من الجنوب، من بين أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها استراتيجية بالنسبة لأسواق النفط، إذ يمثل الطريق الوحيدة لنقل النفط من الخليج إلى محيطات العالم، ما يعني أن أي تهديد في المنطقة يهدد أيضاً أسواق النفط.