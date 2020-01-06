سهم أرامكو السعودية يهبط لأدنى مستوياته منذ بدء تداوله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفض سعر سهم أرامكو السعودية إلى أدنى مستوياته، الاثنين، منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث أغلق منخفضاً عند 34.50 ريال، أي 9.20 دولار للسهم الواحد.

وكانت قد أدرجت أرامكو السعودية أسهمها للاكتتاب العام في طرح عام أولي حطّم أرقاماً قياسية منذ أول أيامه، حيث بلغ سعر السهم في ذروته بثاني أيام التداول في سوق الأسهم السعودية 38.70 ريال، أي 10.32 دولار للسهم الواحد، لتبلغ حينها القيمة السوقية لشركة النفط السعودية التي تمتلكها الدولة أكثر من 2 ترليون دولار أمريكي.

ولم تنفذ أي عمليات استقرار سعري لأسهم أرامكو حتى الآن، إذ من المقرر أن تنتهي مدة الاستقرار السعري لأسهم أرامكو، التي بدأت في 11 ديسمبر/ كانون الأول، في 9 يناير/كانون الثاني 2020.

وقد تأثرت أسعار الأسهم في أسواق الخليج بشكل ملحوظ مؤخراً بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجمعة الماضية، إثر قصف أمريكي على موكبه ببغداد، حيث تسبب مقتل سليماني في زيادة التوترات والتساؤلات حول أداء الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.