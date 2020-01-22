دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأربعاء في دافوس، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفكر في فرض تعرفات جمركية على شركات سيارات الاتحاد الأوروبي، استجابة على أي تعرفة "تعسفية" تفرض على الشركات الرقمية الأمريكية.

وقال منوشين إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة جداً باعتقادها أن الضريبة الرقمية "تمييزية في طبيعتها"، مضيفاً أن "قضايا الضرائب الدولية معقدة للغاية، وتستغرق وقتاً طويلاً للنظر فيها، وإذا كان هناك من يريد فرض ضرائب تعسفية على شركاتنا الرقمية، سننظر إلى فرض ضرائب تعسفية على شركات السيارات".

وفي رد على سؤال حول التعرفات الجمركية المتبادلة التي ستفرض على المملكة المتحدة، قال منوشين إنه سيبحث فيها في "محادثات خاصة".

وقال منوشين أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ستتوصل إلى حل بشأن هذا الأمر حتى لو كان ذلك حلاً "بين رئيس الوزراء والرئيس، اللذان تربطهما علاقة ممتازة"، مضيفاً أنه لا يعتقد أن "الأسواق قلقة بشأن هذا الأمر".

من جهته قال وزير المالية البريطاني ساجد جافيد أثناء حضوره في دافوس، إن المملكة المتحدة لا تزال تخطط لتطبيق ضريبة الخدمات الرقمية في أبريل/نيسان المقبل.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستعيد النظر في التعرفات في أعقاب تهديدات تعريفات الولايات المتحدة، قال جاويد: "هذا أمر مهم لنا، كما قلنا في الوقت الذي قدمناه فيه لأول مرة إلى البرلمان وشرعناه، إنها ضريبة نسبية، وصممت خصيصاً لتكون ضريبة مؤقتة، وبالتالي فإنها ستنتهي بمجرد التوصل إلى حل دولي".