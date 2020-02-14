نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN Business) -- دفع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس 165 مليون دولار لشراء قصر في بيفرلي هيلز، مملوكًا لشركة قطب هوليوود ديفيد غيفن، حسبما ذكر مصدر مطلع على الصفقة لـ CNN Business.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر الخبر، فيما لا تعد الصفقة هي الوحيدة في لوس أنجلوس لمؤسس شركة أمازون.

وقال المصدر لـ CNN Business، إن بيزوس دفع 90 مليون دولار أخرى لشراء قطعة أرض بالقرب من القصر من شركة بول ألين المؤسس الشريك لمايكروسوفت، الذي توفي في 2018. وتمت الصفقة بواسطة Bezos Expeditions، وهو كيان يدير العديد من استثمارات بيزوس الأخرى، بما في ذلك صحيفة واشنطن بوست.

وتم بناء منزل بيزوس الجديد في ثلاثينيات القرن العشرين من قِبل جاك وارنر، مؤسس إمبراطورية فيلم وارنر بروس.

ويمتد على مساحة 9 أفدنة بما في ذلك قصر مساحته 13600 قدم مربع وملعب تنس ومسبح وملعب غولف من 9 حفر ومرائب مع مضخات الغاز الخاصة بها، وفقا لملف نشرته مجلة Architectural Digest عن المنزل في 1992.

وفقًا للمجلة، قامت غيفن بشراء العقار في 1990 مقابل ما يقدر بنحو 47.5 مليون دولار، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.

ولم يستجب ممثلو بيزوس وأمازون لطلب CNN للتعليق على الصفقة على الفور. كما لم يتسن الوصول إلى بيزوس وغيفن.

وتأتي أخبار عمليات الشراء بعد أقل من عام على قيام بيزوس بإنفاق 80 مليون دولار لشراء ثلاث شقق في مدينة نيويورك في يونيو/حزيران الماضي.

ويمتلك بيزوس أيضًا أكبر منزل في واشنطن، وهو متحف سابق للنسيج اشتراه مقابل 23 مليون دولار في 2016.

وقد تكون هذه مبالغ باهظة الثمن، لكنها بالكاد تؤثر في القيمة الصافية لشركة بيزوس، التي يقول مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات إنها تبلغ الآن 132 مليار دولار.

وارتفعت ثروة بيزوس نحو 8 مليارات دولار في غضون دقائق في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قفز سهم أمازون بنسبة 7٪ في اليوم. ويمتلك بيزوس حوالي 12٪ من أسهم الشركة.