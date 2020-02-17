الإمارات تصدر ترخيصاً لتشغيل أول محطة عربية للطاقة النووية

بعد هجمات إيران.. ماذا قال وزير الطاقة الإماراتي لـCNN؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات العربية المتحدة الاثنين عن إصدارها ترخيصاً لتشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية، لتصبح بذلك أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، نقلاً عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الرخصة أصدرت لصالح شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات اللطاقة النووية، ما يفوضها بتشغيل الوحدة على مدى السنوات الـ60 المقبلة.

وكانت قد تلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية طلباً من المؤسسة للحصول على الرخصة منذ العام 2015، لتقوم بعد ذلك بإجراءات عديدة لتقييم وتفتيش المحطة ومراجعة أنظمتها ومدى استعدادها وفقاً لمعايير أمنية.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة النووية عند اكتمالها حوالي 5600 ميجاوات، فضلاً عن مساهمتها في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.

وقال المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمد علي الكعبي، إن إصدار رخصة تشغيل الوحدة "يشكل محطة بارزة في مسيرة دولة الإمارات ويعتبر إنجازاً استراتيجياً يتوج الجهود المبذولة على مدار 12 عاما لمراحل تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية".