جيف بيزوس يتعهد بدفع 10 مليارات دولار للمساهمة في مكافحة تغير المناخ

(CNN Business) -- ألقي الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، بثقله الكبير في معركة تغير المناخ، بعد أشهر من ضغوط موظفي شركته (أمازون) علانية عليه لبذل المزيد من الجهود لمعالجة هذه القضية.

ويوم الاثنين، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون عن إنشاء صندوق جديد لدعم العلماء والناشطين والمنظمات التي تعمل على التخفيف من آثار تغير المناخ.

وقال في منشور عبر حسابه في انستغرام، إنه سوف يلتزم بنحو 10 مليارات دولار حتى "تبدأ" مبادرته التي أطلق عليها "صندوق بيزوس للأرض"، في تقديم المنح هذا الصيف.

ويمثل الالتزام بقيمة 10 مليارات دولار أقل من 8٪ من صافي ثروات العالم التي تقدر بنحو 130 مليار دولار.

ويعد تعهد بيزوس واحدًا من أكبر التعهدات الخيرية على الإطلاق، فوفقًا لتصنيف "كرونكل فيلانثروفي"، يأتي ذلك بعد تعهد الملياردير وارن بافيت في 2006 بقيمة 36 مليار دولار، وتعهد هيلين والتون، زوجة وول مارت الراحلة مؤسس سام والتون، في 2007، بدفع بقيمة 16.4 مليار دولار.

وقال بيزوس في منشوره إن "تغير المناخ هو أكبر تهديد لكوكبنا... أريد أن أعمل جنبًا إلى جنب مع آخرين لتضخيم الطرق المعروفة واستكشاف طرق جديدة لمحاربة التأثير المدمر لتغير المناخ".

وتعرض بيزوس لضغوط من موظفيه لبذل المزيد من الجهد لحماية البيئة. ووقع الآلاف من موظفي أمازون خطابًا في مايو/أيار الماضي يسألونه فيه حول كيف تخطط الشركة للرد على التغير المناخي.