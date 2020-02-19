شركة قطرية تشتري فندقين في إسطنبول.. إليكم قيمة الصفقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت إدارة "جي دبليو ماريوت إسطنبول بوسفور" و"شيراتون إسطنبول سيتي سنتر" في تركيا إن الفندقين بيعا لشركة الريان القطرية للاستثمار السياحي، في صفقة بلغت قيمتها 102 مليون دولار.

وأعلن سنان كوسا أوغلو، المدير العام للفندقين، عن الصفقة خلال افتتاح أول فندق "جي دبليو ماريوت" في البلاد في منطقة قره كوي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التركية الرسمية، الأناضول.

وبني الفندق على موقع "خان ولي علمدار" التاريخي في قره كوي، الذي بناه مهندسون إيطاليون قبل حوالي 180 عاماً. وشهد الفندق عمليات ترميم وتصميم جديدة من قبل شركة الريان القطرية والتي كانت قد أعلنت عن عمليات الصيانة للخان بهدف افتتاحه كفندق منذ حوالي 4 سنوات.

ويحتوي الفندق الجديد على 130 غرفة، ويطل على الأحياء القديمة والتاريخية في إسطنبول، وعلى مواقع أثرية مثل برج الفتاة ومضيق البوسفور.

ووفقاً لما ذكره كوسا أوغلو، فإن شركة الريان للاستثمار السياحي تمتلك حالياً 27 فندقاً في كل من أوروبا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط.