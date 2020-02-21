كيف أثر فيروس كورونا على الأحياء الصينية الشهيرة في أمريكا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، الخميس، إن إجمالي الإيرادات العالمية المفقودة لشركات الطيران قد تكون 29.3 مليار دولار، بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الاتحاد، في بيان، أن تقييمه الأولي لتأثير تفشي الفيروس يُظهر خسارة مُحتملة بنسبة 13٪ لطلب المسافرين على شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتابع اتحاد النقل الجوي الدولي: "بالنظر إلى أنه كان من المتوقع أن يبلغ النمو لشركات الطيران في المنطقة 4.8٪، سيكون التأثير الصافي هو انكماش سنوي بأكمله بنسبة 8.2٪ مقارنة بمستويات الطلب لعام 2019".

وأوضح الاتحاد أنه حال حدوث هذا السيناريو فإنه "سيُترجم إلى خسارة إيرادات بقيمة 27.8 مليار دولار في 2020 لشركات النقل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - يتحمل الجزء الأكبر منها شركات نقل مُسجلة في الصين، مع خسارة 12.8 مليار دولار في السوق المحلية الصينية وحدها".

وحسب نفس السيناريو، من المتوقع أن تتحمل شركات النقل خارج آسيا والمحيط الهادئ خسارة إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار، على افتراض أن فقدان الطلب يقتصر على الأسواق المرتبطة بالصين.

وهذا من شأنه أن يجعل إجمالي الإيرادات العالمية المفقودة 29.3 مليار دولار (انخفاض إيرادات الركاب بنسبة 5٪ مقارنة بما توقعه اتحاد النقل الجوي الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي)، ويمثل زيادة بنسبة 4.7٪ في الطلب العالمي، وفقا للاتحاد.

وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي "إن التراجع الحاد في الطلب نتيجة لفيروس كورونا سيكون له تأثيرًا ماليًا شديدًا على شركات الطيران – لا سيما لتلك المُتعاملة مع السوق الصينية"، مُعتبرًا أنه "عام صعب لشركات الطيران".

وكانت العديد من شركات الخطوط الجوية العالمية قد أوقفت وعلقت رحلاتها من وإلى الصين "حتى إشعار آخر"، مع تصاعد وتيرة المخاوف من انتشار فيروس كورونا.