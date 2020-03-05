جنرال موتورز تصمم بطارية كهربائية جديدة تفوق قدرة بطاريات تسلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في تحد كبير لشركة السيارات الكهربائية تسلا، أعلنت شركة جنرال موتورز عن ابتكارها بطارية جديدة للسيارات الكهربائية توفر طاقة تشغل السيارات لمسافة 645 كيلومتراً، ويمكن إنتاجها بتكلفة أرخص من بطاريات اليوم.

وستتمتع خلايا البطارية الجديدة بطاقة تكفي لتزويد سيارة بقوة تشغلها لمسافة 645 كيلومتراً أو أكثر بعد جلسة شحن واحدة، أي أكثر بقليل من نطاق قيادة أي سيارة تسلا. وتقول تسلا إن سيارتها من طراز موديل S لونغ رينج، تتمتع بنطاق تشغيل لمسافة 630 كيلومتراً.

ومن المقرر أن تستخدم بطاريات جنرال موتورز الجديدة في العديد من سياراتها الكهربائية الجديدة بالكامل، بما في ذلك السيارة الكهربائية ذاتية القيادة التي كشف النقاب عنها مؤخراً، كروز أوريجين، وسيارة كاديلاك رباعية الدفع الفاخرة. كما تأمل جنرال موتورز أيضاً ترخيص تقنية بطارياتها لشركات أخرى.

وجاء الإعلان عن البطارية الجديدة جزءاً من عرض أوسع حول خطط الشركة في مجال السيارات الكهربائية، حيث قالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز إن الشركة "تتجه نحو مستقبل كهربائي بالكامل لأننا نعتقد أن تغير المناخ مشكلة حقيقية".

كما أضافت بارا أن الشركة ستستثمر أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً في أبحاث لتطوير السيارات الكهربائية بين عامي 2020 و2025.