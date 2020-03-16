ما هي التدابير الطارئة التي تتخذ للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق العمل من داخل مقرات الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً، ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس/ آذار، في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن تعليق الحضور لمقرات العمل سيكون لكافة الجهات الحكومية، ما عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

كما قررت الحكومة السعودية أيضاً أغلاق جميع الأسواق والمجمعات التجارية، عدا الصيدليات ومتاجر تموين الأغذية ومحلات السوبرماركت، شرط أن تلتزم كل منها في تعقيم جميع عربات التسوق بعد كل استخدام، إضافة إلى إغلاق محلات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية.

أما بالنسبة للمطاعم، فينص القرار على أن تقتصر الخدمة على الطلبات الخارجية فقط، إذ يمنع جلوس الزبائن داخل المطاعم، كما تمنع التجمعات في الأماكن العامة، بما في ذلك تجمعات الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمتنزهات البرية.

وأضاف البيان أن الدوائر الحكومية تعمل على تعزيز المعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات الخدمة الإلكترونية عن بعد، وذلك للحد من أعداد الحضور والعاملين داخل المقرات الحكومية، كما ستمنح شريحة من الأشخاص، مثل الحوامل وذوي الأمراض التنفسية أو القلبية، وأمراض نقص المناعة، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والخاضعون للمعالجة من الأورام، فرصة العمل عن بعد، بموجب إبراز تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهراً واحداً.

كما يفرض على جميع الشركات والمؤسسات تطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ قدوم أي عمالة وافدة من خارج المملكة قبل مزاولة الأعمال.