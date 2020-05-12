تويتر تقرر السماح لبعض موظفيها بالعمل من منازلهم "إلى الأبد"

إليك كيفية الاستفادة القصوى من العمل عن بعد من المنزل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة تويتر أنها ستسمح لبعض موظفيها بالعمل من منازلهم "إلى الأبد"، إذا أرادوا ذلك، وفقا لما أكدته الشركة في بيان لـCNN الثلاثاء، ما يعكس الطريقة التي تستعد بها الشركات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المدى الطويل.

ولم تُحدد تويتر الوظائف المؤهلة للاستفادة من هذا القرار، لكنها أكدت أن تجربة العمل من المنزل خلال الأشهر القليلة الماضية أثبتت نجاحها إلى درجة ما.

وقالت نائب رئيس تويتر، جينيفر كريستي، في بيان الشركة لـCNN: "إذا سمحت أوضاع وأدوار بعض الموظفين لهم بالعمل من منازلهم وأرادوا أن يفعللوا ذلك إلى الأبد، سنجعل ذلك ممكنا".

وأضافت كريستي قائلة: "وإذا لم تتوفر الشروط، سترحب مكاتبنا بهم بحرارة، مع اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، عندما نرى أن الوقت مناسب للعودة"، حسبما قالت.

ولا تعتزم الشركة فتح غالبية مكاتبها أو أن تدعم السفر بغاية العمل قبل سبتمبر/أيلول المقبل، وألغت جميع فعالياتها الداخلية خلال عام 2020، وقد تمدد فترة الإلغاء حتى عام 2021، حسبما جاء في البيان.