دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق صندوق النقد الدولي على قرض للاردن تقدر قيمته بـ396 مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم جهود المملكة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حسبما ورد في بيان عن صندوق النقد، الخميس.

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، فإن المكتب التنفيذي للصندوق، وافق على القرض في إطار المساعدة المالية العاجلة، لمواجهة وباء فيروس كورونا.

كانت وزارة المالية الأردنية، ذكرت، في وقت سابق، أن القرض المقدم من برنامج أداة التمويل السريع بفائدة منخفضة يأتي في الوقت المناسب في ظل القيود المفروضة على الاقتراض الخارجي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان صندوق النقد الدولي، أعلن، في يناير كانون الثاني الماضي 2020، توصله إلى اتفاق مع الأردن بشأن برنامج جديد مدته أربع سنوات، للحصول على حزمة تمويلية من الصندوق تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

ويركز الاتفاق على زيادة النمو وتحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الشفافية، وتحسين الإنفاق الاجتماعي.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه تم تصميم أجندة للإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الاستثمار وخفض التكاليف على الشركات، مما سيسهل خلق فرص عمل، وحماية فقراء الأردن والأشخاص الأكثر ضعفا، بحسب البيان.