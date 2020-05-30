لحظة انفجار صاروخ فضائي لشركة SpaceX بعد دقائق من بداية اختباراته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت لقطات حية لحظة انفجار صاروخ فضائي في منشأة تطوير بشركة سبيس إكس في ولاية تكساس الأمريكية.

وجاء انفجار صاروخ Starship (ستارشيب) بعد دقائق من الاختبار، الذي بدا ناجحًا في البداية. وهو رابع نسخة أولية من الصاروخ تتعرض للانفجار خلال اختبارات سبيس إكس.

وكانت الشركة، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تجري تجربة لمحرك الصاروخ، في اختبار على الأرض يعرف باسم "حريق ثابت".

وبث موقع LabPadre، الذي يقوم بتقديم بث مباشر مجاني على مدار 24 ساعة لموقع اختبار الصاروخ، مشاهد حية للحظة انفجاره.

ويختلف هذا النموذج الأولي عن صاروخ فالكون 9 التابع للشركة ومركبتها الفضائية كرو دراغون، التي من المقرر أن تُطلق رواد فضاء وكالة ناسا من مركز كيندي بفلوريدا قبل أيام. وتأجلت هذه المهمة "التاريخية" إلى غدٍ السبت، بسبب ظروف الطقس.

وتسعى الشركة عبر تطويرها لصاروخ Starship إلى إطلاق الأشخاص والبضائع على القمر والمريخ.

وتم تصميم الصاروخ ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام بحيث يمكن لـ SpaceX إطلاقه وهبوطه عدة مرات، مثل الطائرات التجارية.

واجتاز نموذج صاروخ Starship العديد من المراحل الحاسمة أثناء التطوير، بما في ذلك اختبار الضغط الذي أحبط النسخة السابقة من الصاروخ.

وحتى الآن، قامت شركة سبيس إكس ببناء وتدمير أربعة نماذج أولية من Starship، بعد اختبارات عدة فاشلة.

وتأمل الشركة في استخدام هذا الصاروخ في الوصول إلى الفضاء خلال العام الجاري، وإلى القمر بحلول 2022.