أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قرر عدد من موظفي شركة فيسبوك الإضراب عن العمل لمدة يوم بهدف تنظيم احتجاج افتراضي على عدم اتخاذ المدير التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، إجراءات تجاه ما ينشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته الرسمية على الموقع، وفق ما ذكره مصدر مطلع على الأمر لـCNN.

وكشف المصدر لـCNN أن المديرين في الشركة أُخبروا من جانب قسم الموارد البشرية بعدم معاملة الموظفين بالمثل في حال قرروا الاحتجاج.

وقال المتحدث باسم الشركة، أندي ستون، في بيان لـCNN: "نحن ندرك حجم الألم الذي يشعر به العديد من موظفينا في الوقت الراهن، والمجتمع الأسود على وجه الخصوص".

وأضاف ستون قائلا: "نشجع موظفينا على التعبير عن أنفسهم بحرية عندما يختلفون مع الإدارة، في الوقت الذي نواجه فيه قرارات صعبة أخرى حول المحتوى في المستقبل، سنواصل مطالبتهم بآرائهم الصادقة"، على حد تعبيره.

يذكر أن دونالد ترامب كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، الجمعة، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على المكالمة لـCNN الأحد.