توكل كرمان: "مجلس الإشراف" سيعمل بحيادية دون اعتبار لمصالح فيسبوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن "مجلس الإشراف" على محتوى فيسبوك، الذي انضمت إليه، سيعمل بشكل حيادي دون اعتبار لمصالح "فيسبوك".

وقالت كرمان، عبر حسابها على فيسبوك، إن "هناك العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالمحتوى عبر الإنترنت التي نعترف بأن الناس يريدون من مجلس الإشراف العالمي على فيس بوك وانستغرام النظر فيها".

وأضافت: "نحن نعمل جاهدين لإعداد المجلس لبدء العمل في وقت لاحق من هذا العام حتى يتمكن من البدء في النظر في الحالات التي يحيلها المستخدمون وفيس بوك". وتابعت بالقول: "سنقوم باتخاذ قرارات دون اعتبار لمصالح فيسبوك الاقتصادية أو السياسية او السمعة، بطريقة عادلة وشفافة ومحايدة سياسيا".

#مجلس_الإشراف هناك العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالمحتوى عبر الانترنت التي نعترف بان الناس يريدون من مجلس الإشراف... Posted by Tawakkol Karman on Monday, June 1, 2020

وكان اختيار توكل كرمان لتكون عضوا في مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك، قد أثار جدلا في المنطقة، وسط انتقادات لها، إذ اعتبر معارضو اختيارها أنها "لن تكون حيادية وأنها من "مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين"، المصنفة إرهابية من بعض دول المنطقة.

وسيكون من حق "مجلس الإشراف" اتخاذ قرارات نهائية وملزمة حول ما إذا يجب السماح بمحتوى معين أو إزالته من فيسبوك وإنستغرام، وسيراجع المجلس ما إذا كان المحتوى يتوافق مع معايير وقيم مجتمع فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى تأييد دعم حرية التعبير في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان.