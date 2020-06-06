دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدم فيها شكره لدول تتقدمها المملكة العربية السعودية ومساهمتها في "إنقاذ صناعة النفط".

وقال ترامب في مقطع الفيديو المتداول: "في الواقع كان لدينا كارثة قبل شهر في مجال الطاقة، وانخفضت الأسعار إلى صفر وأصبحت بلا قيمة، هذا يعني 5 ملايين وظيفة أو أكثر تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع الطاقة، قد تصل إلى 10 ملايين وظيفة.."

وتابع ترامب قائلا: "أنقذنا هذه الصناعة خلال مدة قصيرة وهل تعلمون من ساعدنا؟ المملكة العربية السعودية وروسيا ثم المكسيك وأود شكر الرئيس المكسيكي الذي كان رائعا في نهاية المطاف، ولكننا أنقذنا قطاع صناعة الطاقة الذي كان فقدانه سيكون كاريثيا، والآن وصلت الأسعار إلى نحو 40 دولارا للبرميل، بعض الناس يقوقولن هذا مستحيل ولكن لدينا المملكة العربية السعودية وروسيا وآخرين خفضوا الأسعار بصورة كبيرة وهي ما يطلق عليها اسم (أوبك+)".

وارتفعت أسعار خام برنت الذي يعتبر المؤشر العالمي لأسعار النقط، متجاوزا حاجز الـ42 دولار، في تداولات الجمعة، وذلك لأول مرة منذ مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، لترتفع الأسعار بنسبة 18% الأسبوع الجاري، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الذي يعتبر مؤشر القطاع بأمريكا إلى أكثر من 39 دولارا.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول تصريحات ترامب: