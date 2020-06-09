الشيخ محمد بن راشد يوجه بضم المطور العقاري "مراس" إلى "دبي القابضة"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس وزراء الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضم شركة التطوير العقاري "مراس" لمجموعة "دبي القابضة" تحت رئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بياناً يوضح القرار الجديد الذي اتخذ بهدف "تشكيل كيان اقتصادي ضخم بمحفظة بالغة التنوع من الأنشطة الاقتصادية الحيوية والمرتبطة بشكل كبير بصناعة المستقبل مثل التكنولوجيا والإعلام والاستثمارات المتنوعة".

وتضم "دبي القابضة" حالياً مجموعة من المؤسسات العالمية، من بينها مجموعة جميرا، ودبي للعقارات، بالإضافة إلي مجموعة "تيكوم" والتي تندرج تحتها 10 مجمعات اقتصادية، من ضمنها "مدينة دبي للإنترنت"، و"مدينة دبي للإعلام".

أمّا "مراس"، فقد طورت مشاريع مختلفة في قطاعات عدة مثل قطاع التجزئة، والضيافة، والمطاعم، والترفيه، والرعاية الصحية، فضلاً عن القطاع العقاري.

ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن خطوة الدمج هذه ستسهم في "الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين في سبيل الوصول إلى نجاحات جديدة في مسيرة تنويع الموارد الاقتصادية ... وستوفر نقطة انطلاق لمرحلة قادمة من تعزيز قدراتنا على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الخدمات المتخصصة".