تويتر تصنف فيديو نشره ترامب بـ"إعلام متلاعب فيه".. إليكم ما هو

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—صنفت شركة تويتر، مساء الخميس، مقطع فيديو نشره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بخانة "إعلام متلاعب فيه"، وذلك في إجراء هو الثالث الذي تتخذه الشركة ضد ترامب خلال شهر واحد.

ونشر ترامب مقطع فيديو مع تصميم مزيف لشبكة CNN، ويزعم في الفيديو "أمريكا ليست المشكلة.. بل الإعلام المزيف"، حيث أوضح المتحدث باسم تويتر أن "هذه التغريدة صنفت كذلك استنادا على سياساتنا المتعلقة بوسائل الإعلام الاصطناعية والتلاعبية لإعطاء الناس مزيدا من السياق".

ويظهر في مقطع الفيديو الذي يمتد لـ60 ثانية ويبدأ بمقطع فيديو نال نسبة مشاهدات عالية، طفل أسود يركض من طفل أبيض، في حين كتب على التصميم المزيف لـCNN المضاف على المقطع: "رضيع خائف يهرب من طفل عنصري"، قبل أن يعرض باقي الفيديو الذي يظهر فيه الطفلان يركضان صوب بعضهما ويتعانقا.

ورد المتحدث باسم CNN على تغريدة ترامب، مساء الخميس قائلا: "CNN غطت القصة ولكن تماما كما وقعت، تماما كما نشرت CNN مواقفك تجاه العرق (وأرقام استطلاع الرأي الخاصة بك) وسنستمر بالعمل مع الحقائق وندعوك للقيام بالأمر ذاته، عوضا عن التغريدة بمقاطع فيديو مزيفة تستغل الأطفال الأبرياء.. كن أفضل".