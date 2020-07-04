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باريس، فرنسا (CNN)-- قالت شركة طيران "آير فرانس" إنها ستلغي 7580 وظيفة "في أعقاب أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) التي أصابت المجموعة بشدة"، والانخفاض الدائم في السفر الجوي.

وأضافت الشركة، في بيان تلقته CNN، الجمعة: "لمدة ثلاثة أشهر، انخفض نشاط وإيرادات شركة الخطوط الجوية الفرنسية بنسبة 95٪، وفي ذروة الأزمة، كانت الشركة تخسر 15 مليون يورو في اليوم. يبدو أن الانتعاش بطيء جدًا بسبب عدم اليقين بشأن الوضع الصحي، ورفع قيود السفر وتغير الطلب التجاري".

وتابع بيان الشركة: "حتى على أساس افتراضات الانتعاش الطموحة، تتوقع شركة الخطوط الجوية الفرنسية أنها لن ترى نفس مستوى النشاط الذي كانت عليه في 2019 قبل عام 2024".

وقالت "آير فرانس"، إنها ستلغي 6560 وظيفة (من إجمالي 41 ألف وظيفة) بحلول نهاية 2022. وسيتم إلغاء 1020 وظيفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة في "HOP"، شركة النقل الجوي المحلية منخفضة التكلفة التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، من أصل 2,420 وظيفة حالية.

وأكدت "آير فرانس" أن مبلغ 7 مليار يورو (7.9 مليار دولار)، الذي تلقته في الدعم الحكومي سيمكن المجموعة من "تحمل الأزمة على المدى القصير ويصاحبه التزامات قوية لضمان استدامتها"، لكن يتعين عليها تسريع تحولها إلى استعادة قدرتها التنافسية.

والخطوط الجوية الفرنسية وشركة النقل المحلية التابعة لها (HOP) تعمل مع النقابات على تنفيذ الخطط التي تعطي الأولوية للمغادرة الطوعية، وترتيبات التقاعد المبكر والتنقل المهني والجغرافي، وفقًا للبيان.

وقالت الشركة إنه يمكن تحقيق حوالي 3700 من التخفيضات من خلال المغادرة العادية للموظفين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التقاعد.

وهذه هي الضربة الثانية لصناعة الطيران الفرنسية هذا الأسبوع. وقالت شركة إيرباص يوم الثلاثاء إنها ستلغي 15 ألف وظيفة على مستوى العالم، من بينها 5 آلاف وظيفة في فرنسا.